Son Dakika Haberleri: Antalya'da askeri araç takla attı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da askeri araç takla attı: 2 yaralı

Antalya'da askeri araç takla attı: 2 yaralı

56 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde lastiği patlayan askeri araç takla attı.

Antalya'da askeri araç takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde lastiği patlayan askeri araç takla attı. Kazada biri albay 2 asker hafif yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Kaş ilçesine bağlı Doğular Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 3 askerin bulunduğu askeri aracın seyir halinde ilerlerken lastiği patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan araç takla atarak ters döndü. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada biri albay 2 asker hafif yaralanırken, 1 başçavuş ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:41 Kaynak: İHA
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