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Antalya'da askerlerin erken terhis mutluluğu

23 dakika önce

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 40 asker terhis oldu.

Antalya'da askerlerin erken terhis mutluluğu, System.String[]
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 40 asker terhis oldu.
Antalya Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önüne valizleriyle gelen 40 asker, komutanları ve silah arkadaşları ile vedalaştı. Askerler alkışlar eşliğinde birliklerinden ayrıldı.
Terhis olan askerlerden Emrah Akay, askerlik süresinin bitmesine 115 gün kaldığını ancak yeni askerlik süresi ile terhis olmaya hak kazandığını söyledi.
Ailesinin de erken terhis dolayısıyla çok mutlu olduğunu anlatan Akay, " İstanbul'a onların yanına gideceğim. Beni bekliyorlar. Çok mutluyum." dedi.
İsmail Çoban da kanunda emeği geçen bütün devlet büyüklerine teşekkür etti.
Görevini yapmaya devam edecek bütün askerlerin de en yakın zamanda ailelerine kavuşmasını temenni eden Çoban, "Türk bayrağının altında görev yapmak büyük bir gururdu. Bugün nasıl bir kanunla erken terhisle çıktıysak, devletimizin gerek duyduğu anda yine silah altında görev yapmaya her zaman hazırız." diye konuştu.
Terhis olan oğlu Mert Uslu'yu nizamiye önünde karşılayan Hakan Uslu, yasanın çıktığını öğrenir öğrenmez Antalya'ya geldiğini anlattı.
Uslu, erken terhis nedeniyle mutlu olduklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:11 Kaynak: AA
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