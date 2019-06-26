Antalya'da askerlerin erken terhis mutluluğu

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?

Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'ye çıkan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu