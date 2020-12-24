Antalya'da Atatürk büstlerine zarar veren saldırgan yakalandı - Son Dakika

Antalya'da Atatürk büstlerine zarar veren saldırgan yakalandı
24.12.2020 15:11
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydan ve okullardaki Atatürk büstlerine zarar veren şüpheli, saklandığı yerde yakalandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydan ve okullardaki Atatürk büstlerine zarar veren şüpheli, saklandığı yerde yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbeli Mahallesi'nde kent meydanındaki ve bir ortaokul ile ilkokul önündeki Atatürk büstlerine zarar vererek motosikletle kaçan zanlının H.D.K (20) olduğunu tespit etti.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin motosikletini ormanlık alanda buldu. Çevrede araştırma yapan jandarmalar H.D.K'yi gizlendiği bağ evi bölgesinde gözaltına aldı.
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