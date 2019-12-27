Antalya'da Atatürk Koşusu düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Atatürk Koşusu düzenlendi

6 saat önce

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Koşusu düzenlendi.

Antalya'da Atatürk Koşusu düzenlendi, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Koşusu düzenlendi.

Demre Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen Atatürk Koşusuna 53 kız, 88'i erkek toplam 141 öğrenci katıldı. Taşdibi ile Kömrülük plajı arasındaki yolda düzenlenen yarışta, öğrenciler dereceye girmek için ter döktü. Atatürk Koşusu'nda 1000 metre küçük kızlarda 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Tuana Düngüllü, bin 500 metre küçük erkeklerde Şehit Adem Akın Ortaokulu'ndan Taylan Caner birinci oldu. Bin 500 metre yıldız kızlarda 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Yağmur Yılmaz, 2 bin metre yıldız erkeklerde Atatürk Ortaokulu'ndan Emirhan Serter birinci oldu.2 bin metre genç kızlarda Demre Anadolu Lisesi'nden Hatice Topçu, 3 bin metre genç erkeklerde Demre Anadolu Lisesi'nden Hüseyin Avcı birinci oldu. Koşularda ilk üçe girenlere madalyalarını Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mesut Dikili, Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Benli ve Karakol Amiri Tarık Sarıtaş verdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Demre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
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