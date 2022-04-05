'Kuş cenneti'ne çöp döken 5 yıldızlı otele soruşturma - Son Dakika

MANAVGAT Nehri'nin denizle buluştuğu, 'kuş cenneti' olarak da adlandırılan sazlığa dökülen çöpler, atıkları döktüğü iddia edilen 5 yıldızlı otelin personelince temizlendi. Jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü tarafından 5 yıldızlı otel hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'nde, Manavgat Nehri'nin denizle buluştuğu sazlıkta, 'kuş cenneti' olarak adlandırılan ve geçen hafta Türkiye'nin birçok ilinden 80'e yakın kuş gözlemcisi ile meraklısının da göçmen kuşları görüntülediği alandaki çöpleri, önceki gün kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tespit etti. Kuş gözlemi sırasında karşılaştığı çöp yığınlarını görüntüleyen Yoğurtçuoğlu, sosyal medyadan paylaşırken, doğaseverler büyük tepki gösterdi.

Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin'in, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunması üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgede inceleme yaptı. Çöp yığınları içindeki bazı ürünlerin üzerinde, 5 yıldızlı otele ait logo saptandı. İncelemeler sonucu bölgede faaliyet gösteren otelin yaklaşık 10 metreküp katı atık döktüğü tespit edildi.Jandarma ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 yıldızlı otel hakkında 2872 sayılı 'Çevre Kanunu', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi' ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca adli ve idari işlem başlatıldı.Çöplerin döküldüğü alanın 'kuş cenneti' olduğuna dikkat çeken Dr. Yasin İlemin, üzücü olay sonrasında, ilgili otelin kendilerine ulaştığını belirterek, "Çöpleri oraya kendilerinin bırakmadığını, ancak orada kendi atıklarının da bulunduğu konusunda soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceklerini bildirdi. Alanı tamamen temizlediklerine dair görüntü ilettiler ve temizlediler. İlgileri için teşekkür ederiz" dedi.

Otel yönetiminden yapılan açıklamada ise "Böyle bir durumla karşılaştığımız için gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Bu atıklarda otelimize ait olan parçaların da bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlgili kişilere bilgilendirme yapılarak bölgede bulunan atıkların temizliğine başlandığını belirtmek isteriz. Fakat bu durumun işletmemizle doğrudan bir alakası olmadığını ve bu atıkların buraya nasıl geldiğine dair hukuki süreç başlatılmış olup, tamamlanınca tekrar bilgilendirme yapılacağız" denildi.