Son Dakika Haberleri: Antalya'da atlı polis birliğinin bayram mesaisi
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Antalya'da atlı polis birliğinin bayram mesaisi

1 saat önce

Antalya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde görev yapan atlı polisler tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Antalya'da atlı polis birliğinin bayram mesaisi, System.String[]
Antalya'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde görev yapan atlı polisler tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kurulan Atlı Polis Birliği, kentin farklı noktalarında görevlerini sürdürüyor.
Polis araçlarının ve motosikletlerinin inemediği plajlarda yoğunluğun başlamasıyla atlı polislerin, sahillerdeki devriyeleri artırıldı.
Her gün 10.00 -12.00 saatlerinde devriye görevi yapan atlı polisler, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.
Özellikle çocuklar atları ilgiyle izlerken, tatilcilerden Aysel Ünsal'ın köpeğinin atlardan birine tepki vermesi renkli görüntü oluşturdu.
Tatil için Özbekistan'dan gelen Lolo Skurova, plajda güzel vakit geçirdiklerini belirtti ve atlı polis uygulamasından memnun olduğunu söyledi.
Atları seven İrem Vurgu ise atlardan önce korktuğunu, alışınca sevdiğini ifade ederek, "Çok güzel bir duygu. İlk kez sahilde at görüyorum." dedi.
Aysel Ünsal da atlı polisleri sahilde görmenin güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, polislerin her zaman görevini en iyi şekilde yaptığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:27 Kaynak: AA
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