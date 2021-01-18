Yakalanan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şüpheli şahıslardan (S.C.) çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol Şartı ile salıverilmiş, (A.S.) isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramada kart kopyalama düzeneği ele geçirildi.

Antalya 'da bankaların ATM cihazlarına yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da, ATM'de kartları kopyalayıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika

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