Antalya'da bankaların ATM cihazlarına yerleştirdikleri kart kopyalama düzeneğiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından haberleri olmadan para çekildiğini belirten banka müşterilerinin ihbarı üzerine mağdurların kullandığı ATM'lere kart kopyalama düzenekleri yerleştirildiğini tespit etti.
Düzenekleri ATM'lere yerleştirdikleri tespit edilen A.S. ve S.C. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramada kart kopyalama düzeneği ele geçirildi.
Bazı suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan zanlılardan A.S. tutuklandı, S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yakalanan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şüpheli şahıslardan (S.C.) çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol Şartı ile salıverilmiş, (A.S.) isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da, ATM'de kartları kopyalayıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika