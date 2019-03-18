Son Dakika Haberleri: Antalya'da Atm Dolandırıcıları Tutuklandı

Antalya'da Atm Dolandırıcıları Tutuklandı

28 dakika önce

Antalya'da ATM'lere tuzak kurup, vatandaşların kredi kartını kopyalayarak para çeken 2 kişi tutuklandı.

Antalya'da Atm Dolandırıcıları Tutuklandı, System.String[]
Antalya'da ATM'lere tuzak kurup, vatandaşların kredi kartını kopyalayarak para çeken 2 kişi tutuklandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı günlerde kent merkezinde bulunan ATM'lere düzenek yerleştirildiği ve vatandaşların kredi kartları bilgilerinin kopyalanarak nakit çekme işlemi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkallerini belirledi. ATM'lerin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sabah saat 07.30 sıralarında kopyalama cihazı yerleştirmeye geldiğini tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.L.E. ve M.A.E.'yi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturmada şahısların daha önce Samsun'da da ATM cihazına kart kopyalama düzeneği yerleştiği tespit edildi. Şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda manyetik şeritli kart, dijital materyal ve kart kopyalama düzeneklerini yerleştirmede kullandıkları malzemeler ele geçirildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:06 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da İmar Barışı Fırsatçılarının Oyunu, Uydu Görüntüleriyle Bozuldu İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:34:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Atm Dolandırıcıları Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]