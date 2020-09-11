Antalya'da ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı.

Kumköy ve Ilıca turizm merkezlerinde tatil yapan 2 Rus turist , banka ve kredi kartları kopyalanarak hesaplarından para çekildiği yönünde şikayette bulundu.

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter

Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı! Kaleci yakın mesafeden topu kornere çeldi