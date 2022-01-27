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Antalya'da atölyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'da atölyede çıkan yangın söndürüldü

27.01.2022 12:08
Antalya'da atölyede çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman ürünleri ve plastik doğrama atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman ürünleri ve plastik doğrama atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Korubaşı Mahallesi'nde yaklaşık bir dönüm alanda kurulu, Muzaffer Uğur'a ait atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle plastik ve orman ürünlerinin tutuşması sonucu alevler kısa sürede yayıldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Etrafında sera ve meyve bahçelerinin bulunduğu atölyedeki yangın, yaklaşık üç saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Çatısı çöken atölye kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı avokado ve zeytinlerin bulunduğu bahçede hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da atölyede çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da atölyede çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da atölyede çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da atölyede çıkan yangın söndürüldü

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Korubaşı, Gazipaşa, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da atölyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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