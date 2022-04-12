Antalya'da av tüfeğiyle vurulan 1 yaşındaki köpek, tedaviye alındı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde av tüfeği ile vurulan 1 yaşındaki melez çoban köpeği, tedavi ediliyor.

Berendi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kafa, çoban köpeğini, evin yaklaşık 200 metre ilerisinde av tüfeği ile vurulmuş yaralı halde buldu. Veteriner tarafından müdahale edilen köpek, ameliyata alınarak vücudundaki saçmalar temizlendi.

Veteriner Faruk Ogan, köpeğin her yeri kanlar içerisinde kendilerine geldiğini söyledi. Öncelikle röntgen çektiklerini anlatan Ogan, "Baş ve boyun kısmında 100'e yakın av tüfeği saçması tespit ettik. Hemen ameliyata aldık ve saçmaları çıkardık. Köpeğimizin şu anki durumu iyi, hayati tehlikeyi atlattı." dedi.

Ogan, köpeğin tedavisinin klinikte devam ettiğini belirtti.

Bu durumu "canilik" olarak nitelendiren Ogan, bunu yapanların da mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan köpeğin sahibi Kafa, ilçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.