Antalya'da ava çıkan bir kişi arkadaşının açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan kişi, açılan ateş sonucunda yaşamını yitirdi.

Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Nuri Demirel, arkadaşları M.A.D, B.K, M.S, H.K. ve Y.Ş. ile ava çıktı. Bir süre av arayan Nuri Demirel, henüz ismi belirlenemeyen bir arkadaşının av tüfeğiyle açtığı ateş sonucunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirel'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Demirel'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı, 5 arkadaşı jandarma tarafından gözaltına alındı.