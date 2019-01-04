Son Dakika Haberleri: Antalya'da Avm'de Yangın

Antalya'da Avm'de Yangın

38 dakika önce

Antalya'da bir alışveriş merkezinin ön cephesinde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da Avm'de Yangın, System.String[]
Antalya'da bir alışveriş merkezinin ön cephesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin yılbaşı için önüne kurulan kulübelerden birinde yangın çıktı.

Alevlerin sıçraması üzerine süslemeler de tutuştu. Kulübe tamamen yandı, alışveriş merkezinin ön cephesinde hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek, söndürdü.

Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlardan Gönül Korder, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş yaptıkları sırada merdiven boşluğundan duman çıktığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Fener Mahallesi, Antalya, Güncel
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