Antalya'da Avm Önünde Korkutan Yangın
1 saat önce
Antalya'da AVM önünde korkutan yangınANTALYA - Antalya'da bir AVM'nin önündeki stantta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya
'da AVM önünde korkutan yangın
ANTALYA - Antalya'da bir AVM'nin önündeki stantta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.45 sırasında Muratpaşa
ilçesinde bulunan bir AVM önünde satış yapılan küçük ahşap stantlardan birinde çıktı. Ahşap dükkandan alevlerin yükseldiğini gören çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm standı sardı. İtfaiye
ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, alevlere AVM personeli de yangın tüpleriyle müdahale etti.
Yangında AVM'nin dış cephesindeki ışıklı reklam panosu da zarar gördü. Polis
ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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