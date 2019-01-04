Son Dakika Haberleri: Antalya'da Avm Önünde Korkutan Yangın

Antalya'da Avm Önünde Korkutan Yangın

1 saat önce

Antalya'da AVM önünde korkutan yangınANTALYA - Antalya'da bir AVM'nin önündeki stantta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da AVM önünde korkutan yangın

ANTALYA - Antalya'da bir AVM'nin önündeki stantta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 20.45 sırasında Muratpaşa ilçesinde bulunan bir AVM önünde satış yapılan küçük ahşap stantlardan birinde çıktı. Ahşap dükkandan alevlerin yükseldiğini gören çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm standı sardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, alevlere AVM personeli de yangın tüpleriyle müdahale etti.
Yangında AVM'nin dış cephesindeki ışıklı reklam panosu da zarar gördü. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa
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