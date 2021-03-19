Antalya'da avukatlar, meslektaşlarının öldürülmesini protesto için duruşmalara girmeyecek - Son Dakika

ANTALYA Barosu avukatları, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla birlikte hacze giden meslektaşları Ersin Arslan'ın ev sahibi tarafından silahla vurularak öldürülmesinin ardından avukatlara yönelik saldırılara dikkat çekmek için bugün, tutuklu, çocuk yargılamasına ait ve aciliyet arz eden davalar dışındaki duruşmalara katılmama kararı aldı.

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklamada, şöyle denildi: "Avukatlara yönelik şiddetin giderek artması ve son olarak vekillik görevini yerini getirirken silahla vurularak hayatını kaybeden meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'ın ölümü, mesleğimizi güven içinde yapamayacağımı göstermiştir. Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunma makamına yönelen saldırılara dikkat çekmek ve kamuoyuna farkındalık yaratmak için bugün tutuklu işler, çocuk yargılamasına ait ve aciliyet arz eden işler dışında duruşmalara katılmama eylemi yapılarak meslektaşlara mazeret dilekçesi verilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur."