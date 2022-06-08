"Ayağıma cam battı" diyen kadının yılan saldırısına uğradığı ortaya çıktı! Entübe edilen kadının durumu kritik - Son Dakika
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"Ayağıma cam battı" diyen kadının yılan saldırısına uğradığı ortaya çıktı! Entübe edilen kadının durumu kritik

08.06.2022 16:42
"Ayağıma cam battı" diyen kadının yılan saldırısına uğradığı ortaya çıktı! Entübe edilen kadının durumu kritik

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayağına cam battığını söyleyen kadın, kısa süre içinde fenalaştı. Yılan saldırısına uğradığı anlaşılan kadın, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Talihsiz kadının eşi yaptığı açıklamada, "Manavgat'ta kalbi iki sefer durdu. Adrenalin vererek hayata döndürdüler. Ayağında ciddi sıkıntı var. Enfeksiyon riski var, onun için 48 saat çok önemli." dedi.

Dolbazlar Mahallesi'nde hemşire arkadaşıyla evin bahçesinden nane toplarken bacağından yılanın ısırdığı, Manavgat Devlet Hastanesinde görevli hemşire Ayşegül Özünal'ın, entübe edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

"AYAĞINA CAM BATTIĞINI SÖYLEMİŞ"

Eşinin başından ayrılmayan İbrahim Özünal, eşinin uyandırılınca ilk çocuklarını sorduğunu söyledi. Eşinin sağlık durumunun daha iyi olduğunu anlatan Özünal, "Eşim iki çocuğumuzla Dolbazlar Mahallesi'nde oturan hemşire arkadaşının yanına gitmişti. Çocuklar oynarken eşim arkadaşıyla bahçeden nane toplamış. Bu sırada eşim, ayağına cam battığını söylemiş. Kısa sürede fenalaşınca hastaneye kaldırılmış. Yılan ısırdığını hastanede teşhis ettiler." diye konuştu.

AYAĞINDA DOKU KAYIPLARI VAR

Özünal, eşinin ayağına cerrahi müdahalede bulunulduğunu ve ayağında doku kayıplarının olduğunu, daha sonraki sürecin tedaviyle şekilleneceğini söyledi.

"KALBİ İKİ SEFER DURDU"

Eşinin hemşirelik mesleğini çok sevdiğini anlatan Özünal, "Manavgat'ta kalbi iki sefer durdu. Adrenalin vererek hayata döndürdüler. Ayağında ciddi sıkıntı var. Enfeksiyon riski var, onun için 48 saat çok önemli." dedi.

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Kaynak: AA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Manavgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ayağıma cam battı' diyen kadının yılan saldırısına uğradığı ortaya çıktı! Entübe edilen kadının durumu kritik - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Ayağıma cam battı" diyen kadının yılan saldırısına uğradığı ortaya çıktı! Entübe edilen kadının durumu kritik - Son Dakika
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