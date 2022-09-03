YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU

03.09.2022 12:49
YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU

Antalya'da ayağındaki ip yüzünden ağaca takılan yavru kumru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da ayağındaki ip yüzünden ağaca takılan yavru kumru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun süre asılı kaldığı için susuz olan kumru, itfaiye eri tarafından su içirildikten sonra hayvan barınağına götürüldü. Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan mahallesi Fethi Okyar caddesinde meydana geldi. Balkona kahvaltı yapmak için çıkanlar ağaçta yavru bir kumrunun sallandığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla ağaçta bulunan kuşu indiren ekipler, ayağında bulunan ipi temizleyip su içirdi. Ayağında kırık olduğu belirtilen yavru kumru, karton bir kutuya konulduktan sonra hayvan barınağına götürüldü.

YORUMLAR
500
3 gündür su sıkıntısı çeken şehrin belediye başkanı isyan etti: İtfaiyelerle su taşıyorum 3 gündür su sıkıntısı çeken şehrin belediye başkanı isyan etti: İtfaiyelerle su taşıyorum SU ALTINDA SERGİ AÇTILAR SU ALTINDA SERGİ AÇTILAR
Kaynak: DHA

Antalya, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 12:49:22. #1.12#
SON DAKİKA: YAVRU KUMRUYA KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement