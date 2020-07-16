Antalya'da, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından dolayı dua edildi - Son Dakika

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanlığınca, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılmasından dolayı program düzenlendi.

Merkez Camisi'nde düzenlenen programa, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Bozdemir ve üyeler katıldı.

Bozdemir, yaptığı açıklamada, 1934'te Ayasofya Camisi'nin bir müze haline getirilmesinin, milleti ve İslam alemini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Danıştay başkanlığının aldığı iptal kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde Ayasofya Camisi'nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Ayasofya'da ibadet edilebileceğinin haberini aldıklarını vurgulayan Bozdemir, şunları kaydetti:

"Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camisi'ne artık abdest alarak gireceğiz. Elbette tüm camiler gibi Ayasofya Camisi'nin de kapıları tüm yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslimlere sonuna kadar açık olacak. Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Camisi gibi ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Tarih, fethettiğimiz her yerde refahı, güveni, huzuru ve hoşgörüyü hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir."