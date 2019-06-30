Son Dakika Haberleri: Antalya'da aydınlatma direğinin lambası alev alıp yandı
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Antalya'da aydınlatma direğinin lambası alev alıp yandı

41 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde aydınlatma direğindeki lambalardan biri bir anda alev alıp yandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde aydınlatma direğindeki lambalardan biri bir anda alev alıp yandı. Kemer Yeni Mahalle Atatürk ve Demokrasi Bulvarı'ndaki 5 yıldızlı oteller bölgesinde meydana gelen olayda, sokak aydınlatmasının lambasından önce kıvılcımlar çıktı, sonra alev alıp yanmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca yanarak eriyen plastiği yola dökülen lamba kendiliğinden söndü. Kaldırımdan geçen turistler ise bu ilginç olay sırasında kaçmak yerine fotoğraf çekmeye çalıştı. Olayın haber verilmesi üzerine görevliler hasarlı direğe müdahale ederken, aydınlatma lambasının neden tutuştuğu henüz belirlenemedi.
(İHA)
Antalya'da aydınlatma direğinin lambası alev alıp yandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:00 Kaynak: İHA
Kemer, Antalya, Güncel
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