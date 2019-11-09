Son Dakika Haberleri: Antalya'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Antalya'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu

Antalya'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.

Antalya'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.


Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesedini buldu.

İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan KBRN ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.


Selim Şimşek'in, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir not bıraktığı, ele ele tutuşan baba ve çocuklarının cesedinin evin salonunda, anneninkinin ise banyoda bulunduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan polis ve sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Daireye girebilmek için apartmanın önünde KBRN ekibini bekleyen polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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