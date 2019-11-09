Son Dakika Haberleri: Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu

7 saat önce

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.


Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesedini buldu.


İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.


KBRN ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından 4 kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Selim Şimşek'in, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir not bıraktığı öğrenildi.


Hastaneye kaldırılan polis ve sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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