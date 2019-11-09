Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.

Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.

Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, 2 ve 7 yaşındaki ikisi çocuk, 4 kişinin cesedini buldu.

İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan KBRN ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.

Olayın intihar olabileceği düşünülüyor.