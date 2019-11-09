Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu
6 saat önce
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu. Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı
Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.
Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:44
İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış Hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden yürek burkan paylaşım "Çocuğun hasta" diyerek çağırdığı karısını öldürdü Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi