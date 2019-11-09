Son Dakika Haberleri: Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu
Son Dakika Dünya Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu. Evdeki kokudan etkilenen 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu.


Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Antalya, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:44 
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