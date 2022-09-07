Yaralılar Uğuz ve Karataş ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Uğuz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ağır yaralanan Karataş'ın tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da kuzenlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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