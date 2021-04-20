Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Demre'den Kaş istikametine giden Ali Karaduman yönetimindeki 34 HV 0127 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Simge Aydemir'in kullandığı 24 DZ 541 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Simge Aydemir ile aynı araçta bulunan Ercan Aydemir yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika