Antalya'da ayrı yaşadığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Antalya'da ayrı yaşadığı eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özcan Işıldar, maktul Nihal Işıldar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, suçu haksız tahrik altında işlediğini söylemesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Işıldar'ın olay öncesinde taksi ayarlaması, tabanca temin etmesi ve binaya girerken yüzünü gizlemesinin cinayetin planlı işlendiğine kanıt olduğu vurgulanan mütalaada, sanığın "kasten öldürme"den değil "tasarlayarak kasten öldürme"den cezalandırılması istendi.

Mütalaada ayrıca sanığın "yağma" suçundan da cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

Son sözü sorulan sanık, mütalaaya katılmadığını belirtip hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özcan Işıldar'a eşi Nihal Işıldar'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın cezasında indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Sanığa "nitelikli yağma" suçundan da 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, bu cezada da indirime gitmedi.

Özcan Işıldar, 18 Mart 2019'da Yenidoğan Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanmıştı. Üzerinden sahte kimlik çıkan sanığın 7 suçtan arama kaydının bulunduğu, 1991'de de baldızını öldürmekten cezaevine girdiği belirlenmişti.