Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Baba Parası' filminin galası yapıldı - Son Dakika

Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı

6 saat önce

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin Antalya galası, başrol oyuncularının katılımıyla sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin Antalya galası, başrol oyuncularının katılımıyla sinemaseverlerle buluştu.

Kentte bir alışveriş merkezinde yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı. Oyuncular daha sonra sinemaseverlerle "Baba Parası" filmini izledi.

Film gösteriminin ardından gazetecilerle bir araya gelen Ahmet Kural, lise eğitimini Antalya'da aldığını ve filmin vizyona girdiği gün de kentte olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kural, filmde canlandırdığı "Selim" karakteri için uzun süre çalıştığını belirterek, "Canlandırdığım rol gereği Kıbrıs ağzıyla konuşuyorum. Bunun için Kıbrıs'taki birkaç taksiciyle de karakter üzerinde çalıştım. İlerleyen zamanlar için elimizde birçok proje bulunuyor. Düğün Dernek hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. İnşallah üçüncüsü çekilir." dedi.

Oyuncu Cemcir de yaptıkları filmlerde gişedeki izleyici sayısını hiçbir zaman düşünmediklerini savundu.

Film çekimlerinin 6 hafta sürdüğünü ve iki karaktere hayat verdiğini kaydeden Cemcir, "Makyaj 6-7 saat sürdüğü için sinirlerim bozuldu. Çünkü makyajın bu kadar uzun ve zor olacağını düşünmüyordum. 30 saatte 30-40 yaş yaşlandım. Bir daha da yapar mıyım bilmiyorum." diye konuştu.

Oyuncu Tanrısevsin de filmde farklı karakterlerin para karşısında verdiği mücadeleyi ortaya koyduklarını anlattı.

Yönetmenliği ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmde Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin'in yanı sıra Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Ayhan Taş, Özgür Emre Yıldırım ve Deniz Barut rol alıyor.

Antalya'da Baba Parası filminin galası yapıldı

Selçuk Aydemir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi
Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı Ucuz ekmek sattığı için davalık olan esnaf, hukuk mücadelesini kazandı! Yeni yılda da ekmeği zamsız satacak Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri
11:02 Çanakkale içinde ambulansın olduğu feribot, poyraz yüzünden gökçeada'ya döndü - Son Dakika
11:02 Avustralya'daki yangınlarda ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
11:02 "ABD ve İran kontrollü gerilim politikası yürütüyor" - Son Dakika
11:02 Adana'da FETÖ şüphelisi eski polislere 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
10:57 Nissan'ın firarı başkanı Ghosn basın açıklaması düzenleyecek - Son Dakika
10:06 Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
10:00 İBB Sözcüsü Ongun'dan "İBB camilerin bakım ve temizliğinden çekildi" iddialarına yalanlama - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 11:03:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]