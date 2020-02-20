Antalya'da babasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan çocuk tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da babasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan çocuk tahliye edildi - Son Dakika

Antalya'da babasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan çocuk tahliye edildi

6 saat önce

Antalya'da babasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki çocuğun tahliyesine karar verildi.

Antalya'da babasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan çocuk tahliye edildi, System.String[]

Antalya'da babasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki çocuğun tahliyesine karar verildi.

Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu S.B, annesi Hatice B. ve sanık avukatları katıldı.

Son savunması alınan sanık S.B, babasını isteyerek öldürmediğini savunarak, "Çok pişmanım, okuluma devam etmek istiyorum. Ailemi çok özledim, tahliyemi talep ediyorum." diyerek gözyaşı döktü.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçuna iyi hal, tahrik ve çocuk olması nedeniyle indirim hükümlerini uygulayarak S.B'nin tahliyesine karar verdi.

Heyet, sanığın "bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma" suçundan da beraatine hükmetti.

Kepez ilçesinde 14 Eylül 2019'da lise öğrencisi S.B, annesiyle kavga eden babası Halil İbrahim B'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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