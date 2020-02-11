Antalya'da babasını öldüren çocuğun "taksirle öldürme"den cezalandırılması istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da babasını öldüren çocuğun 'taksirle öldürme'den cezalandırılması istendi - Son Dakika

Antalya'da babasını öldüren çocuğun "taksirle öldürme"den cezalandırılması istendi

6 saat önce

Antalya'da babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki çocuğun, "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Antalya'da babasını öldüren çocuğun

Antalya'da babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki çocuğun, "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu S.B, mağdur Hatice B. ve sanık avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, olay tarihinde Hatice B. ile eşi Halil İbrahim B. arasında okul ihtiyaçları nedeniyle kavga çıktığı, babanın aileyi öldürmekle tehdit etmesi üzerine çocukların da araya girdiği, S.B'nin mutfaktan aldığı bıçakla babasının ölümüne neden olduğu belirtildi.

İddianamenin "tasarlayarak öldürme" olarak düzenlenmesine karşılık eylemin ani bir gelişim gösterdiği vurgulanan mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumumuzda uzunca bir süredir kadına ve çocuklara karşı gerek kasten yaralama gerekse de kasten öldürme eylemleri vuku olsa da, bilhassa yazılı ve görsel basının yanı sıra sosyal medyanın da etkisiyle bu sorunun daha çok gündeme getirilmesiyle toplumsal farkındalığın artmakta, yasa koyucu da bu hususta çeşitli kanuni düzenlemelerle sorunun önüne geçmeye çalışmaktadır."

Mütalaada, anne, teyze ve kız kardeşinin ifadeleri ile S.B'nin "Çok korktum, babam annemi öldürecekti." ifadelerinden yola çıkılarak 16 yaşındaki çocuğun bedenen güçlü olan babasını engellemek için bir kez öldürücü darbe vurduğu, diğer darbelerin ise olayın vehametinden gerçekleştirildiği, tam olarak bilinçli yapılmadığı vurgulandı.

Sanık çocuğun taksirle öldürmeden sorumlu tutulabileceği kaydedilen mütalaada, olay sonrası yaşanan şok, üzüntü ve çocuğun yaşı göz önünde bulundurularak, S.B'nin babasını "taksirle öldürme"den 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, çocuğun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde 14 Eylül 2019'da lise öğrencisi S.B, annesiyle kavga eden babası Halil İbrahim B'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Antalya, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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