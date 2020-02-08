Antalya'da babasının öldürdüğü öne sürülen Ukraynalı turist yargılanmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da babasının öldürdüğü öne sürülen Ukraynalı turist yargılanmaya başladı - Son Dakika

Antalya'da babasının öldürdüğü öne sürülen Ukraynalı turist yargılanmaya başladı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde babasını öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

Antalya'da babasının öldürdüğü öne sürülen Ukraynalı turist yargılanmaya başladı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde babasını öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Maksym Darmenko (23), avukatı ve tercüman katıldı.


Söz verilen sanık Darmenko, babasını öldürdüğü iddialarını kabul etmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Maksym Darmenko, İncekum Mahallesi'nde 18 Haziran 2019'da tatil yaptığı babası Yurii Darmenko'ya (80) otel odasında yumruk atarak ölümüne neden olduğu iddia edilmişti.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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