Esentepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın badem ağaçlarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Esentepe, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da badem bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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