Antalya'da bademler erken çiçek açtı - Son Dakika

Antalya'da bademler erken çiçek açtı
7 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde hava sıcaklığı normalin altında olmasına rağmen bazı badem ağaçları çiçek açtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
Antalya'nın Serik ilçesinde hava sıcaklığı normalin altında olmasına rağmen bazı badem ağaçları çiçek açtı.
Boğazkent Mahallesi ve çevresindeki bazı badem ağaçları erken çiçek açtı. Önceki yıllarda Şubat ayının sonunda çiçek açan ağaçların bu sene 15 gün daha erken çiçeklendiği gözlendi. Vatandaşlar ise kış ortasında badem ağaçlarının çiçeklerini açmasıyla baharı müjdelediğini belirterek, bir an önce çağla meyvesinin olmasını beklediklerini söyledi. - ANTALYA
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