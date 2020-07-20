Antalya'da Bağımlılık Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da Bağımlılık Çalıştayı düzenlendi

Antalya'da Sen Varsan Biz de Varız Derneğince, Bağımlılık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Antalya'da Sen Varsan Biz de Varız Derneğince, Bağımlılık Çalıştayı gerçekleştirildi.

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Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki dernek binasında düzenlenen çalıştayda konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Osman Atalay, bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun önemine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bağımlıların tedavi edilmesi, iş bulması yönünde de yardımda bulunduklarını belirten Atalay, bağımlılığın gençleri tehdit ettiğini kaydetti.

Atalay, İHH olarak hem Türkiye de hem de yurt dışında bağımlılığın önlenmesine ilişkin projelere destek verdiklerini vurguladı.

Dernek Başkanı Fatih Yüzügüler ise bağımlılıktan kurtulan bir insan olarak gençlere doğru yolu göstermeye çalıştığını dile getirdi.

İyileşmek isteyen madde bağımlıların yaralarına gönüllü olarak merhem olmaya çalıştıklarını ifade eden Yüzügüler, derneklerinde gençleri doğa yürüyüşleri, spor faaliyetleri, geziler, söyleşiler, sinema ve kitap günleriyle yenilemeye uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Valilik, belediye, kaymakamlık ve müftülüklerden de destek aldıklarını anlatan Yüzügüler, "Dernek olarak bu yıl yaklaşık 90 madde bağımlısıyla iletişim kurarak onları uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştık. Çoğunluğunda da başarılı olduk. Hedefimiz 10 yılda 10 bin kişiye ulaşmak. Birçok suçu da tetikleyen bağımlılıkla mücadele için çaba göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çalıştaya, Atalay ve Yüzügüler'in yanı sıra kamu kurum yetkilileri ile bazı STK'ların temsilcileri katıldı.

İnsani Yardım Vakfı, Antalya, Kepez, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Bağımlılık Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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