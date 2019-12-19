Antalya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Antalya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Antalya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa, Vali Karaloğlu, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve kurumların il müdürleri ile bağımlılıkla ilgili uzman ve yetkililer katıldı.

Karaloğlu, 11 aylık bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini belirterek, daha önceki toplantılarda da gündeme gelen metruk binalarla ilgi özellikle Alanya, Manavgat ve Muratpaşa'da hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilerin alınacağını ifade etti.

Bağımlılığın çok ciddi bir problem olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla ilgili tüm mücadelemiz devam ediyor olsa da bir taraftan sorun da devam ediyor. Özellikle uyuşturucuyla uyuşturucunun arzıyla mücadelemiz ve tedavi, rehabilitasyonla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu kolay bir iş değil, çok emek verilmesi gerekiyor. Tüm kurumların, toplumun üzerine düşeni yapmasıyla ancak başarılı olabiliriz. Bu konuda taviz vermeden öncelikle kurulun üyesi olan kurumlar, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerimiz el birliğiyle inşallah bu sorunu toplum için problem olmaktan çıkarıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün alacağımız kararların toplumumuz için insanımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

İl Sağlık Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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