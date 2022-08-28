Otomobilden inen bıçaklı şüpheli, sokakta yürüyen kadının çantasını gasbetti - Son Dakika
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Otomobilden inen bıçaklı şüpheli, sokakta yürüyen kadının çantasını gasbetti

28.08.2022 19:33
Otomobilden inen bıçaklı şüpheli, sokakta yürüyen kadının çantasını gasbetti

ANTALYA'da Bahar Çelebi (31), sokakta yürürken yanından geçen otomobilden elinde bıçakla inen şüpheli tarafından çantasının çalındığı öne sürerek polise şikayetçi oldu.

ANTALYA'da Bahar Çelebi (31), sokakta yürürken yanından geçen otomobilden elinde bıçakla inen şüpheli tarafından çantasının çalındığı öne sürerek polise şikayetçi oldu. Olay sırasında bıçakla parmağı kesilen Çelebi, çantasında kimlik kartları, telefon ve bin TL. parasının olduğunu söylerken, polis çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5120 sokak üzerinde yaşandı. Bahar Çelebi, sokakta yürüdüğü bir sırada iddiaya göre yanlarına yaklaşan otomobilden elinde bıçakla inen bir şüpheli, çantasını almaya çalıştı. Çantasını vermemek için derenen bahar Çelebi ile şüpheli arasında arasında arbede yaşandı. Elinde bıçak bulunan şüpheli, direnmesine rağmen Çelebi'nin çartasını alarak otomobil ile kaçtı. Yaşanan arbede sırasında Çelebi'nin parmağı kesildi.

Bahar Çelebi, olayın yaşandığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir vatandaşın yardımıyla polise ihbarda bulunarak, durumu anlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Çelebi'nin sözlü ifadesine başvurdu. Ekipler, Çelebi'nin belirttiği eşkal ve otomobil üzerinde çalışma başlattı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan ve ağlayarak gözyaşı döken Çelebi, "Elinde bıçak vardı. Bıçağı elime geldi ve parmağım o esnada kesildi. Çantamı alarak otomobile binip kaçtı. Çantamın içerisinde telefonum, kimliğim ve bin TL param vardı. Taş attım ama durduramadım" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Çelebi, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilden inen bıçaklı şüpheli, sokakta yürüyen kadının çantasını gasbetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilden inen bıçaklı şüpheli, sokakta yürüyen kadının çantasını gasbetti - Son Dakika
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