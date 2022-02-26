ANTALYA'DA BAHAR HAVASI - Son Dakika
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ANTALYA'DA BAHAR HAVASI

26.02.2022 13:00

ANTALYA'da şubat ayında bahar havası yaşanırken, bunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler denize girip sahilde güneşlendi.

ANTALYA'da şubat ayında bahar havası yaşanırken, bunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler denize girip sahilde güneşlendi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler şubat ayında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Konyaaltı sahili, denize girip, güneşlenenlerin yanı sıra, açılır kapanır sandalye ve masalarını açıp kahvaltı yapan ve kahve içenlerle dolup taştı. Gençler ise falezlerdeki kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

Sahil insanlarla dolarken, park ve bahçeler de güneşin tadını çıkarıp yürüyüş yapan ve bisiklete binenlere ev sahipliği yaptı.

ANTALYA'DA BAHAR HAVASI
ANTALYA'DA BAHAR HAVASI
ANTALYA'DA BAHAR HAVASI

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Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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