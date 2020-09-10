Antalya'da bahçeden avokado çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan P.K. ve H.K. tutuklandı, H.I. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri öne sürülen P.K, H.K ve H.I'yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsbatlı Mahallesi'ndeki bir bahçeden avokadoların çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden avokado çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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