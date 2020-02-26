Antalya'da bahçeden avokado çalmak isteyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bahçeden avokado çalmak isteyen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da bahçeden avokado çalmak isteyen kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede avokado çalmak isteyen bir şüpheli yakalandı.

Antalya'da bahçeden avokado çalmak isteyen kişi gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede avokado çalmak isteyen bir şüpheli yakalandı.

Kestel Mahallesi'nde bir bahçeden 272 avokadoyu getirdikleri torbaya koyan 2 kişi, bahçe sahibi Berin K. tarafından fark edilince kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bahçede bulunan cep telefonundan şüphelilerden M.A'nın (37) kimliği belirlendi.

Aynı mahalledeki adrese düzenlenen operasyonda M.A'yı gözaltına alan ekipler, diğer şüpheli M.K'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı.

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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