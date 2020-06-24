Antalya'da bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Y'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, bahçesine ekili 480 kök Hint keneviri ve evinde bir miktar esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan narkotik ekipleri, 104 polisle Muratpaşa ilçesinde "Zeytinköy" bölgesi olarak bilinen Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde uygulama yaptı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı kontrollerde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli ile uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen 8 kişi yakalandı.

Uygulamalarda ayrıca 34 araç sürücüsüne 36 bin 740 lira ceza kesildi.