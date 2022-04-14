Antalya'da bahis dolandırıcılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da bahis dolandırıcılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

14.04.2022 09:59
Antalya'da bahis dolandırıcılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Antalya'da sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan kişileri tespit etti.

Çalışmanın ardından adresleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Siber Suçlarla Mücadele, Antalya, Medya, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da bahis dolandırıcılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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