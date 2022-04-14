Antalya'da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı

14.04.2022 09:49
Antalya'da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı

Antalya'da sosyal medya uygulamaları üzerinden bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı.

Antalya'da sosyal medya uygulamaları üzerinden bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, yüksek kazanç vaadiyle garantili bahis kuponu adı altında dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 3 şahıs, mağdur vatandaşların banka hesap hareketlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şahıs, haklarında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıslardan biri hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

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Siber Suçlarla Mücadele, Antalya, Medya, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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