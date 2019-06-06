Antalya'da Bahreynli çocuk havuzda boğuldu
1 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapan çocuk otelin havuzunda boğuldu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:25 Kaynak: AA
'nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapan çocuk otelin havuzunda boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Belek
Turizm Merkezi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Bahreynli 7 yaşındaki Mohammed Ali Ahmed, otelin su parkı havuzunda yüzmeye başladı.
Bir süre sonra çocuğun havuzda hareketsiz yattığını gören ailesi ve çevredekiler durumu otel görevlileri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Çevredekilerin yardımıyla havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla özel bir hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp
Morguna gönderildi.
Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme!
Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Gülşen'den iddialı çıkış: Sahnede en çok ben kazanıyorum
Ölüm tatil için geldiği Antalya'da, kumsalda yakaladı