Antalya'da bahşiş ve şarj kutularını çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Antalya'da bahşiş ve şarj kutularını çalan zanlı tutuklandı
6 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafeden bahşiş kutusu ve cep telefonu şarj kutularını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:42 Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafeden bahşiş kutusu ve cep telefonu şarj kutularını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kafeden içerisinde yaklaşık 500 lira bulunan bahşiş kutusu ile 4 telefon şarj cihazının çalınmasının ardından çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi R.İ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler de iş yeri sahibine teslim edildi.
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