Bakımları tam yapılamadığı iddiasıyla 4 kardeş devlet korumasına alındı - Son Dakika

Antalya'da evde halsiz şekilde bulundukları ve yeterli gıda alamadıkları öne sürülen 4 kardeş, çocukevine yerleştirildi.

Kepez ilçesi 3802 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Onur Y'nin tartıştığı eşi Gizem Y'nin evi terk ettiği, bakımsız olan çocukların sağlık durumlarının iyi olmadığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri, en küçüğü 5 aylık en büyüğü 5 yaşında olan 4 çocuğu, iddiaya göre halsiz şekilde buldu.

Eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince muayene edilen çocuklar, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, 4 kardeşi hastanedeki kontrollerinin ardından çocukevine yerleştirdi.

"Komşu yanlış anlamış" iddiası

Yaşananlardan sonra Antalya'ya dönen Gizem Y, gazetecilere, babasının rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Bu sürede çocuklara eşinin baktığını aktaran Gizem Y, şöyle konuştu:

"Dönüş için zor bilet buldum. Eşimin, bana bilet alması için dışarı çıkması gerekti. O da komşumuzun eşine çocukları emanet edip, dışarı çıkıyor. Komşumun eşi de çocuklarımın durumunu yanlış anlamış ve ihbar etmiş. Antalya sıcak bir yer, evimde de klima yok. Çocuklar evde serin yer aramış. Yatmışlar, biri de rahatsızdı kusmuş. Bunu yanlış algılamışlar. İkinci ve üçüncü çocuğum zaten engelli. Engelli raporları bu ay çıkacak. Şu anda çocukevine alınmışlar. Çocuklarımı geri istiyorum. Bir daha asla böyle bir şey olmaz. Böyle olacağını bilsem hiçbir şekilde İstanbul'a gitmezdim. Çocuklarıma daha iyi bakmaya hazırım."