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Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: "Pişmanım" - Son Dakika

Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: "Pişmanım"

16.07.2021 14:32

Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: "Pişmanım" Çocukların hastanedeki tedavisi sürerken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çocukları koruma altına aldı Anne Gizem Y.: "Böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum.

Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: "Pişmanım"

Çocukların hastanedeki tedavisi sürerken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çocukları koruma altına aldı

Anne Gizem Y.: "Böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum. Şuan kendimi suçlu hissediyorum"

"Babam kalpten rahatsızdı, o yüzden İstanbul'a gidiyordum. Eşimin gideceğimden haberi vardı. Çocukları uzun yolculuğa çıkarmak istemedik"

"Yeni yeni yemek yapmayı öğrendim"

"Devlete, "Eksikliklerimi tamamladım artık çocuklara bakabilirim" demek istiyorum"

ANTALYA - Antalya'da babalarıyla birlikte evde bakıma muhtaç halde bulunan biri 5 aylık ve yaşları 1,3,5 olan 4 çocuk devlet korunmasına alındı. Olay sonrası evine geri dönen anne, İstanbul'da tedavi gören kalp hastası babasının yanına gitmek için yola çıktığını ve çocuklarının uzun yola çıkarmak istemedikleri için eşiyle ortak karar aldıklarını söyledi. Çocukların ikisinin engelli ve bazılarının hasta olduğunu belirten anne Gizem Y., "Zaten böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum. Şuan kendimi suçlu hissediyorum" dedi.

İçler acısı olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın giriş katında yaşayan 4 çocuk annesi Gizem Y. (26), bir gün önce eşi Onur Y. ile tartıştıktan sonra evi terk ederek başka bir şehre gitti. Komşular evde bulunan çocukların uzun bir süredir iyi bakılmadığını ve son durumlarının kötü olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde 1,3,5 yaşında ve henüz 5 aylık çocukların bazılarının baygın, bazılarının da halsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine eve acil olarak sağlık ekipleri talep edildi. Bu sırada baba Onur Y. eşini arayarak eve gelmesini söyledi. Polis ekiplerinin de telefondan görüştüğü Gizem Y., geleceğini ancak uzak bir şehirde olduğu için ancak gece saatlerinde Antalya'ya gelebileceğini söyledi.

Baba, sağlık ekipleri gelince çocukları vermek istemedi

Ekipler bunun üzerine çocukların sağlık kuruluşuna götürüleceğini ve tedavi olmaları gerektiğini anne ve babaya iletti. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y., polis ekiplerine uzun süre direndi. Tüm bu olanlar yaşanırken bir çocuğun da yerde baygın vaziyette uzandığı görüldü. Polis ekipleri çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti. Onur Y. çocukların devlet korumasına alınacağını öğrenince ise sinir krizleri geçirdi, güçlükle sakinleştirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, kontrol ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Onur Y. de ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Çocuklar devlet korunmasına alındı

Çocukların hastanede tedavisi sürerken, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü devreye girerek çocukları koruma altına aldı. İl Müdürlüğünün uzman ekipleri, çocukların sağlık durumunun yanı sıra ailenin gerekli yükümlülükleri yerine getirip getirmediği konusunda inceleme yapacağı öğrenildi. Çıkan sonuna göre, çocukların aileye geri verilmesi ya da korunmaya devam edilecek.

Anne konuştu

Gece saatlerinde evine geri dönen anne Gizem Y. İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Kalp rahatsızlığı çeken babasının rahatsızlığından ötürü İstanbul'a yola çıktığını belirten Gizem Yangöz, çocukları uzun yola götürmek istemedikleri için eşiyle konuştuğunu ve onun bilgisi dahilinde yola çıktığını söyledi. Yangöz, "Zaten buraya gelirken onları uzun yoldan getirmiştik. Çocuklar uzun yolu çekemez diye kendisi söyledi. 'Gerekirse komşulara söylerim, gerekirse de bakıcı tutarız' dedi. İstanbul'a giderken Adapazarı'ndan hemen döndüm. Geldiğimde çocukları hastaneye götürmüşlerdi, ardından da yetiştirme yurduna aldıklarını öğrendim" dedi.

"Komşular farklı algılamış"

Çocuklarından ikisinin engelli olduğunu aktaran Yangöz, maddi sıkıntılar nedeniyle evlerindeki eşyaları tamamlayamadığını söyledi. Olay günü çocuklarının hasta olduğunu ve klima olmadığı için serin yere uzandığını söyleyen Yangöz, "Bunu komşular farklı algılamış. Oyun oynarken bile serin yer arıyorlar ve yatıyorlar. Çocuklarım ayrıca gripti. Birbirlerine de bulaştırmışlardı. Birinin boğazında sıkıntısı vardı, o kusmuş farklı algılamışlar. Eşim de o anki tepkiyle bir şey yapamamış" diye konuştu.

"Yemek yapmayı yeni yeni öğrendim"

Yemek yapmayı bilmediği yönündeki iddiaları da yanıt veren Yangöz, "En küçük kızıma süt desteği veriyorum. Yemek yapmayı yeni yeni öğrendim ama dedeleri yemeği yapıyor, bazen beraber yapıyoruz. Sağ olsun komşular da yardımcı oluyor. Sağlık kontrolleri şuanda yapılıyormuş. Hepsi tedavi görüyor. Şuan yetiştirme yurduna alınmışlar. Eşim de sinir hastası zaten" dedi.

"Devlete, "Eksikliklerimi tamamladım artık çocuklara bakabilirim" demek istiyorum"

Yangöz, çocuklarının devlet korumasına alınmasına ilişkin ise, "Evimdeki eşyaları tamamlamak istiyorum. Yetiştirme yurduna da numaramı bıraktık. Kayınpederim sağ olsun destek çıkıyor. Eşim de yeni işe başladı, maaşını yeni alacak. Bu devirde geçinmek biraz zor. Evimin eşyalarının tamamlayıp, devlete 'ben tamamladım artık çocuklarıma bakabilirim' demek istiyorum" ifadesini kullandı.

"Pişman oldum"

Son olarak Yangöz, İstanbul yolculuğuna çıktığına da pişman olduğunu dile getirerek, "Zaten böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum. Şuan kendimi suçlu hissediyorum. Orada da kalp hastası babam vardı, o da ağladı" diye konuştu.

Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Pişmanım
Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Pişmanım
Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Pişmanım
Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Pişmanım

İstanbul, Antalya, Polis, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da bakımsızlıktan evde bitkin halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: 'Pişmanım' - Son Dakika


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