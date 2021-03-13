Antalya'da bakla ekili tarlada 1569 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde bakla ekili tarlasında 1569 kök kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gökdere Mahallesi'nde A.K'nin evine operasyon düzenlendi.
Dedektör köpek kullanılarak evde, araçta, domates serası ve ekili tarlada aramada yapıldı.
Bakla ekili tarlasında 1569 kök kenevir ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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