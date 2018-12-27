Antalya'da Bal Ormanı Projesi
1 saat önce
Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde Bal Ormanı kapsamında 9 bin lavanta, bin 100 ahlat ve bin 500 biberiye fidanı toprakla buluştu.
Antalya
'nın Korkuteli
ilçesi'nde Bal Ormanı kapsamında 9 bin lavanta, bin 100 ahlat ve bin 500 biberiye fidanı toprakla buluştu.
Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü
, Güzle Mahallesinde arıcılığının desteklenmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla 106 hektarlık alanda bal ormanı tesis ediyor. Bal ormanı için Köylüler Tarafından fidan dikimine başladı. Bu kapsamda Ardıçdağ şefliği tarafında 9 bin lavanta, bin 100 ahlat ve bin 500 biberiye fidanı toprakla buluşturuldu.
Orman İşletme Müdürü Hülya Güney, proje kapsamında 12 bine yakın fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:11 Kaynak: İHA
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