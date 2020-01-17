Antalya'da baldızını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle dava açılan tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Karakaş, müşteki Sıham Karakaş ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Karakaş, baldızının eşini olumsuz etkilemesi nedeniyle iki aydır evine giremediğini öne sürdü.

Dört dil bildiğini ve iyi bir insan olduğunu belirten Karakaş, "Keşke ben ölseydim, denize gittim, intihar etmeye çalıştım ama olmadı, uzun süre yüzdüm, hafıza kaybı yaşadım." dedi.

Sıham Karakaş ise eşi olan sanığın 9 yıl boyunca kendisine tehditte bulunduğunu ve şiddet uyguladığını iddia etti.

Sanık yüzünden babasının felç olduğunu belirten Karakaş, eşinin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Teomanpaşa Mahallesi'nde 28 Eylül 2019'da Ercan Karakaş ile baldızı Rajae Ait Lhaj arasında tartışma çıkmıştı. Karakaş, evden kaçan baldızını Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.