Antalya'da balık avına çıkan kişinin cesedi ırmakta bulundu - Son Dakika

Antalya'da balık avına çıkan kişinin cesedi ırmakta bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde 67 yaşındaki kişinin cesedi, ırmakta bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 67 yaşındaki kişinin cesedi, ırmakta bulundu. Amatör balıkçı Kerim Oğuz, Boğazkent Mahallesi'ndeki barınaktan dün akşam saatlerinde avlanmak için gittiği ırmaktan dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının dalgıç ekiplerince çalışma yapıldı. Çevredeki balıkçıların da destek verdiği çalışmalarda, Oğuz'un cesedi teknesine yaklaşık 100 metre mesafede ırmakta bulundu. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Son Dakika

G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler

Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı

Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı

Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu

Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti

Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti

Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde