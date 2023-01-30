ANTALYA'DA BALIK HAVUZUNUN PATLADIĞINI DUYAN, OLTALARIYLA SAHİLE KOŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

ANTALYA'DA BALIK HAVUZUNUN PATLADIĞINI DUYAN, OLTALARIYLA SAHİLE KOŞTU

30.01.2023 18:44

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, fırtına nedeniyle balık üretme çiftliğinin havuzunun patladığını duyanlar, balık yakalamak için oltalarını alarak sahile koştu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, fırtına nedeniyle balık üretme çiftliğinin havuzunun patladığını duyanlar, balık yakalamak için oltalarını alarak sahile koştu. Konyaaltı sahilindeki olta balıkçıları ise umduklarını bulamadı.

Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bulunan çiftliğin balık havuzları birkaç gün önceki fırtına nedeniyle patlayınca, çok sayıda balık denize kaçtı. Haberi duyanlar Beldibi'nden Çıralı mevkine kadar ilçenin tamamında plajlara akın etti. Bugün sabah saatlerinden itibaren sahilleri dolduranlar oltalarıyla kilolarca balık yakaladı. Kemer ilçe merkezinde esnaf Murat Günay, Her yıl fırtınalardan dolayı balık çiftlikleri patlama yapmakta. Yine iki gün önce bir çiftliğimiz patladı. Bundan dolayı da yoğun bir balık sürüsü Ayışığı Koyu'na geldi. Ben de sosyal medyadaki haberlerden gördüm ve biz de ailecek balık tutmaya geldik. Boş yok diyebiliriz. At ve çek yapıyoruz. Bayağı bereketli. Bir hafta 10 günlük balık ihtiyacımızı buradan karşılayacağız dedi.

'HERKES BALIK YİYECEK BUGÜN'

Göynük Mahallesi'nde esnaf Hasan Ali Şenol, Balık çiftliği patladığını duyduk. Onun üzerine buraya geldim. Tutan arkadaşlarımız var. Güzel keyif yaşıyoruz. Kış gününde böyle güzel bir şeyin olması iyi oldu. Bir rekabet de oluşuyor tutmak için, balık yiyecek bugün. Ben geleli yarım saat oldu daha 2 tane yakaladım. Daha çok tutmayı düşünüyorum diye konuştu. Esnaf Ercan Arslan da Arkadaşlarımızdan duyduk çiftlik patlamış diye. Biz de 2 saattir buradayız. Aldık nasibimizi. Ama sabah gelenler daha fazla almış, kova kova götürmüşler. Rızkımızın peşindeyiz biz de. Yaklaşık 30 tane aldım dedi.

KENT MERKEZİNDEKİ OLTA BALIKÇILARI UMDUĞUNU BULAMADI

Balık çiftliğinden kaçan balıkları yakalamak isteyen olta balıkçıları, kent merkezindeki Konyaaltı sahilini de doldurdu. Balık yakalama isteğiyle oltalarını denize sallayan balıkçılar, umduklarını bulamadıklarını söyledi. Olta balıkçısı Kaan İnanlı, Kemer tarafında bir çipura çiftliği patlamış. Biz de kaptık oltamızı geldik. Biraz balık yakaladık. Ama dün daha iyiymiş dedi. İbrahim Filoğlu, Duyduğuma göre güzel balık yakalanmış. Ama ben henüz tutamadım dedi. Eşiyle birlikte sosyal medyada balık yoğunluğu haberini aldığını belirten Azime Güler, Haberi duyup gelenlerdeniz. Ama balık yok. Gelmeyin boşuna diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Adalasporlu karateciler Antalya'dan madalyalarla döndü Adalasporlu karateciler Antalya'dan madalyalarla döndü Antalya'da fırtına balık üretim çiftliğini vurdu, oltasını alan sahile koştu Antalya'da fırtına balık üretim çiftliğini vurdu, oltasını alan sahile koştu

Konyaaltı, Fırtına, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA BALIK HAVUZUNUN PATLADIĞINI DUYAN, OLTALARIYLA SAHİLE KOŞTU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:35 Kaan Ayhan resmen Galatasaray'da! İşte milli futbolcunun alacağı ücret ve transferin bedeli
20:16 Her şey değişti ama favori değişmedi! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulacak
19:37 HÜDA PAR İstanbul'dan kar yağışı uyarısı: Gerekli çalışmalar baştılmalı
16:49 Türkiye'nin beklediği itiraf! Mithat Kocadağ, canlı yayında eşini nasıl öldürdüğünü tüm detaylarıyla anlattı
18:20 Antalya'da balık havuzunun patladığını duyan, oltalarıyla sahile koştu: Boş yok, at ve çek yapıyoruz
19:06 İsveç Adalet Bakanı Strömmer, Türkiye sorusunu cevaplamaktan kaçındı
19:09 Kovuldukları fabrikanın önünde eylem yapan işçiler, amonyaktan zehirlendi! Sendikanın iddiası çok vahim
19:12 Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu için kulüpten açıklama geldi
17:10 Aşiret liderini anma töreninde 2 kilometrelik yer sofrası kuruldu
18:09 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası 27 Şubat'a ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2023 21:04:26. #1.11#
SON DAKİKA: ANTALYA'DA BALIK HAVUZUNUN PATLADIĞINI DUYAN, OLTALARIYLA SAHİLE KOŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement